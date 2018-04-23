Trabzonspor'a 2 kötü haber

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Trabzonspor, Sivasspor maçında sakatlanan Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.Kulübün açıklaması şu şekilde:"Sağlık ekibimiz tarafından Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımız Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin son durumları hakkında açıklama yapıldı.Yapılan muayene ve çekilen MR sonuçlarına göre;Uğur Demirok'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir tedavi yapılacağı, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağında grade 2 (2. Derece) yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık bir tedavi programı uygulanacağı belirtildi."