(ÖZET) Fenerbahçe-Antalyaspor maç sonucu: 4-1

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11'ler

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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Olaylı Beşiktaş derbisini ardından Sarı Lacivertliler'İn sahada göstereceği mücadelede oldukça merak ediliyordu.Mücadelenin başından sonuna kadar etkili bir futbol sergileyen ev sahibi, sahasında taraftarının da büyük desteği ile maçı 4-1 kazandı ve hanesine yazdırdığı 3 puanla zirve takibini sürdürdü.Mücadelenin henüz 2. dakikasında'da, hava topu mücadelesinde sakatlık yaşadı. Futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Oyun daha sonra kaldığı yerden devam etti. Maçta etkili olan tarafgözüktü. Rakip sahada baskılı oynayan ev sahibi ekip 5 dakikalık kısımda rakibine oranla daha iyi bir görüntü sergiledi.Karşılaşmanın ilk 10 dakikası oldukça temposuz geçti. İki takımın da kaleyi bulan şutu olmadı. Fenerbahçe baskılı gibi gözüksede Antalyaspor savunması ile bunu geçişrtirmeyi başardı.11.dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano'nun pasında Şener sağ kanattan iyi bindirdi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı Şener için kalktı.Son dönemin formda ismi Aatif,adına yine sahneye çıktı. 14. dakikada Aatif'ın sol kanattan taşıdığı topu Antalyaspor yarı sahasında diğer kanada topu aktardı. Şener Özbayraklı sağda çizgiye indi ve ceza sahası içine ortaladı. Giuliano hava topunda başarılı olamadı. Aatif kendisinin başlattığı pozisyonda topu çok iyi takip etti ve gelişine topa vuruşuyla skordaki dengeyi bozan isim oldu., Süper Lig'de son 5 maçında 4. golünü atmış oldu. Aatif ayrıca üst üste 3. maçta golünü attı.Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Giuliano'nun harika ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Soldado, ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Kaleci Boffin'i de çalımlayan İspanyol golcü topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında Sakıb Aytaç, arkasında rakip olmamasına rağmen riske girmedi ve topu kornere gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan korner atışı kullandı. Kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde kısa bir karambol oluştu. Neustadter topu ağlarla buluşturdu Ancak 24. dakikada Rus futbolcunun golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.Mücadelenin 28. dakikasında Antalyaspor ilk kez bu kadar tehlikeli geldi! Hakan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu sert şutu Volkan Demirel kurtardı. Dönen topta Doukara'nın şutu üstten auta çıktı.31'de son haftaların formda oyuncusu Roberto Soldado şansını uzaktan denedi ancak istediği gibi bir vuruş olmadı.Maçın 36. dakikasında Fenerbahçe oyundaki üstünlüğünü rakibine karşı kabul ettirdi. Ancak Skrtel'in büyük hatası sonucu topu önünde bulan Doukara, sert bir vuruşla Volkan Demirel'i mağlup etti. Mücadelede skor 2-1'e geldi.41. dakikada Antalyaspor, çıkarken çok kritik bir yerde top kaybı yaptı. Fenerbahçe kontra atağında Diego topu kornere gönderdi.Aatif'ın kullandığı kornerde Soldado, kafayla aşırttı ancak o bölgede kimse yoktu.45'te Antalyaspor'da Sakıb çok kritik bir yerde top kaybı yaptı. Soldado, Giuliano'ya pasını aktaramadı ve mutlak bir fırsat daha kaçtı. Şener'in sağ çaprazdan ortasında Soldado geride kaldı ve topa vuramadı.Mücadelenin ilk yarısının sonlarında Fenerbahçe adına talihsiz bir an yaşandı ve tecrübeli orta saha Mehmet Topal ayağı çekince kendisine yere bıraktı. Bu sırada da hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü vardı.Volkan Demirel'in koruduğu kalenin üst ağlarında yırtık var. Tecrübeli file bekçsinin bantladığı yer tekrar açılınca yardımcı hakem güvenli bulmadı. Saha içi görevlileri kale filelerini bağladı. İkinci yarı gecikmeli olarak başladı.48. dakikada Antalyaspor Hakan Özmert ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi gören tecrübeli futbolcunun sert şutu az farkla auta çıktı. Eğer gol olsaydı müthiş bir gol izleyebilirdik.51'de Fenerbahçeli oyuncular Djourou'nun ceza alanı içinde topla oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi, hakem Halil Umut Meler, faul olduğu gerekçesiyle topu Antalyaspor'a verdi.Mücadelede dakikalar 53'ü gösterdiğinde Fenerbahçe adına Soldado'nun sırtı ile indirdiği topta Hasan Ali, sol ayağıyla ceza sahası dışından şansını denedi. Boffin yatarak topun sahibi oldu.Antalyaspor adına 2. yarıya iyi başlayan isimlerden biri Hakan Özmert yine takımı adına tehlikeli geldi. Hakan , bir kez daha ceza sahası dışından şansını denedi. İyi yer tutan Volkan, rahatlıkla kurtardı.60'da Fenerbahçe, yavaş yavaş baskısını hissettirmeye başladı. Seri paslarla Antalyaspor savunmasını aşan sarı lacivertlilerde Dirar ceza sahası çizgisinin üzerinden şutunu çıkardı ancak iyi bir şut olmadı.Mücadelede 62. dakikada Djourou'nun kritik yerde kaptırdığı topun ardından hızla ilerleyen Dirar, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Giuliano'ya çıkarttı. Brezilyalı futbolcu da boş kaleye topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.Golün ardından Antalyaspor mücadeledeki ilk değişikliğine gitti ve Yekta Kurtuluş yerine Jevtovic oyuna dahil oldu.Golün ardından sahada basmadık yer bırakmayan Fenerbahçe osta sahadaki etkisini giderek arttırdı. 65. dakikada Rakibine pas yapma şansı vermeyen Fenerbahçe sağ kanattan Şener ile geldi. Şener'in ortasında Soldado gelişine yerden kayarak vurdu. Top üstten auta gitti.Fenerbahçe 2 oyuncu birden değiştirdi. 71. dakikada gerçekleştirilen oyuncu değişikliklerinde Bu sezon 8. asistini yapan Dirar yerini Valbuena'ya, Soldado ise sakatlıktan sonra ilk kez forma şansı bulan Janssen'e bıraktı.75. dakikada Antalyaspor'da da bir oyuncu değişikliği daha oldu. Sakıb Aytaç yerine Emre Güral oyuna dahil oldu.Mücadelede dakikalar 77'yi gösterdiğinde Charles, Josef'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Oyuna sonradan giren Valbuena yine hareketli oyunu ile sahanın her yerinde görev yaptı. 79. dakikada Fransız futbolcu, sağ ayağına çekip çok iyi vuruş çıkarttı. Boffin direk dibinden güçlükle çıkardı.85'te Antalyaspor'da son oyuncu değişikliği de gerçekleşti. Charles yerine Harun Alpsoy oyuna giren isim oldu.89'da Antalyaspor'un tek golünü atan Doukara, sağ çaprazdan sert vurdu. Volkan ayaklarıyla çıkarttı! Dönen topta Diego uzaktan şansını denedi ama isabetli olmadı.Oyuna sonradan giren ve Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çeken Fransız futbolcu Valbuena 90'da skoru 4-1'e getiren isim oldu. Giuliano'nun pasıyla buluşan Valbuena, ceza sahasına girmeden plase vuruşla topu ağlara gönderdi.Golün ardından Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği gerçekleşti ve Aatif'ın yerine Alper Potuk oyuna girdiVolkan - Şener- Skrtel - Neustadter - Hasan Ali - Mehmet Topal - Josef - Aatif - Dirar - Giuliano - Soldado: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, DoukaraFenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.Bu maçta yaşananlardan dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, hem Güneş hem de Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yaptı.Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Alper Potuk, sakatlığını atlattı ve 2 maç sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle ligde Demir Grup Sivasspor, kupada ise Beşiktaş maçlarını kaçıran Alper, yedekler arasında oturdu.Alper’in takıma dönmesiyle Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra tam takım halinde sahada yer aldı.Aykut Kocaman, Mauricio Isla ve Eljif Elmas’ı yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kadroya yine almadı. Beşiktaş derbisinde kadroda bulunan Ozan Tufan ise bu sefer 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.