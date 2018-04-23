Mohamed Salah'a çılgın teklif!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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'nde yılın futbolcusu seçilen'un yıldızı'la ilgili İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.Bu sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan "" lakaplı Salah'a'in çılgın bir teklif yapacağı öne sürüldü.'ün paylaştığı habere göre Salah'ı 1 numaralı transfer hedefi olarak belirleyen başkan, Liverpool'a tam'nun yanı sıra'u önerecek.Salah, bu yıl Liverpool formasıyla çıktığıkaydederek olağanüstü bir başarıya imza attı.