Gökhan Yalçınkaya'nın Bursa at yarış tahminleri





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





23 Nisan 2018 Pazartesi Bursa at yarış tahminleri... Fanatik Hipodrom yazarı Gökhan Yalçınkaya, günün programını değerlendirdi.Hem Kısa vade’de Şart 2’ye hem de hemcinslerine dönen SERRACEM, bugun bazı ilkleri yaşayacak olan ALYANAKLIM, (Kartepe dışına ilk adım ve ilk kez dilbağı denenmesi) handkap puanından da anlayacağınız üzere son haftalarda bulduğu en müsait hemcinslerini yakalayan EZİNE GELİNİ, bu zamana kadar katıldığı iki uzun yarışında da tatminkar koşan ve yeniden uzuna dönen AYÇANAZ, süratli stiliyle önde boş kalması halinde bu kez karşılara diri çıkıp bitirebilir diyeceğim FATİHİNGÜLÜ, geçen haftaki yarışı aradan sonra olan bir nevi nefes açıp buranın provasını yapan YORAN GÜLÜ, aynı keza 3 ay aradan sonra katıldığı geçen haftaki yarışında nefes yönünden sıkışan ilk kez koşacağı uzunda artan kondüsyonuyla kapalı kutu pozisyonundaki DENİZSEFASI sıralamamdır.Sert gruptaki son çim yarışını önemsemediğim eli kulağındaki DURMAZAKAR favorimdir. Uzunlarda daha rahat koşan ve bugun uzayan 400 metre mesafede geçen koşusunun izlerini silebilecek iyi durumdaki DOĞUŞAN rakip gördüğüm ilk isim olup, ters at TEKMUTLU, yarış kollayan ERDURAN, 5 gün önceki yarışında kısada toplanamayan BAYKOÇ, dinçlikle ERTECİMER sonraki sıralamamdır.Bu atlar bu sezon sürekli bir araya geldiler ve denge çubukları hep değişti. Karışık bir koşu olarak gözükse de bu kez uzayan mesafede haydi oğlum SAVAŞ ATI sıra sende diyor, ona sığınıyorum.Ayağına çabuk safkan KEREMTOSH, bu kez daha etkili olacağını düşündüğüm mesafesine dönen ARNAVUT, istim üzerindeki SANTA RUA, İzmirde umduğunu bulamayan Handikap 15’e evine dönen ABBASOĞLU, geçen koşusuna oranla 7.5 kilo düşen takibimdeki LION FLAG pencere bırakmayacağım atlardır.TARIKHAN, YILMABAŞAR, ATASOY, CÖMERT ÇOCUK yazıyorum.Aradan sonra iki yarış koşup tık nefes olan süratli GÖZÜM KALDI ile fit durumdaki OĞLUM OZAN ikilisini ayırmıyorum.7,1,3,5,4,9,2 // 3,4,5,1,2,10 // 6 // 5,4,2,1,3 // 5,6,2,8 // 3,2