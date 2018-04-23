Galatasaray-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları açıklandı

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Spor Toto Süper Lig'de kıran kırana devam eden şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev karşılaşmada ev sahibi Galatasaray'ın galibiyetine 2.05 oran verildi.Misafir ekip Beşiktaş'ın oranı 2.55 olarak belirlenirken, beraberliğin oranı ise 3.10 olarak açıklandı.29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray 63 puanla liderlik koltuğunda otururken, 62 puanlı Beşiktaş ikinci sırada yer alıyor.