’Fener taraftarı çiçek atar!’

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Fenerbahçe taraftarları, Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’na çiçek hediye etti.Çiçeğin üzerindeki notta yer alan, “Gerçek Fenerbahçe taraftarı taş atmaz, çiçek atar” ifadesi dikkat çekti. Hamzaoğlu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “İstediğimiz gibi pas yapamadık, topu sürekli ileri şişirdik. 2-1’de biraz umutlandık ancak ikinci yarıya kötü başladık. Tempomuz oldukça düşüktü. Zaten 3 olduktan sonra çevirmek çok zor. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Sonuçta buradan alınacak puan ekstra olacaktı. Artık Trabzon maçına en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.