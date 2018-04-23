Cavaliers seriyi eşitledi

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers’ı 104-100 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.NBA play-off’larına 4 maçla devam edildi. Cavaliers, yıldız basketbolcusu LeBron James’in 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asistle oynadığı mücadelede Pacers’ı 104-100 mağlup ederek Doğu Konferansı play-off ilk turu serisine 2-2’lik eşitlik getirdi.Cavaliers’ta Kyle Korver 18, JR Smith ve Jordan Clarkson 12’şer sayıyla mücadele etti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi.Pacers’ta Domantas Sabonis 19, Victor Oladipo ve Myles Turner 17’şer sayı attı.Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 104-102 (2-2)San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 103-90 (1-3)Washington Wizards-Toronto Raptors: 106-98 (2-2)Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 100-104 (2-2)