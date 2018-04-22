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UMMC Ekaterinburg: 72 - Sopron Basket: 53

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunun final maçında ev sahibi Macar ekibi Sopron Basket’i 72-53 yenen Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg, sezonu şampiyon tamamladı.

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UMMC Ekaterinburg: 72 - Sopron Basket: 53
Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunun final maçında ev sahibi Macar ekibi Sopron Basket’i 72-53 yenen Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg, sezonu şampiyon tamamladı.

Macaristan’ın Sopron kentindeki Novomatic Arena’da oynanan final maçının ilk periyodunu 22-15, devresini 42-30, üçüncü çeyreğini ise 53-42 önde geçen UMMC Ekaterinburg, müsabakadan 19 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.

Sopron Basket adına 21 sayı üreterek maçın en skorer ismi olan Yvonne Turner’ın çabası takımı için yeterli olmazken, UMMC Ekaterinburg’da Emma Meesseman 19, Maya Moore 17 ve Britney Griner ise 16 sayıyla şampiyonluğa önemli katkı sağladı.
 


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