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ÖZET Akhisarspor - Göztepe maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ege Derbisi'nde Akhisarspor ile Göztepe Muğdat ve Ghilas'ın karşılıklı golleriyle1-1 berabere kaldı.

22 Nisan 2018, Pazar 17:53

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ÖZET Akhisarspor - Göztepe maç sonucu: 1-1
Maçtan dakikalar

3. dakikada Barbosa’nın rakip ceza alanın hemen sağından kullandığı serbest vuruşta, barajı aşarak kaleye yönelen top kaleci Beto’nun elinden sekti. Pozisyonu iyi takip eden Muğdat, altıpas içerisinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 
15. dakikada Göztepe atağında ceza sahası içerisinde Ömer Bayram’ın rakibine yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Ghilas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1 
38. dakikada Göztepe ceza sahası içerisinde hava topu mücadelesi sırasında Kosanovic’in rakibi Barbosa’ya yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler bir kez daha penaltı kararı verdi. 
41. dakikada Seleznyov’un kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Beto sağına gelen topu uzanarak kontrol etti. 
48. dakikada sağ kanattan yapılan ortada savunmadan seken topa Muğdat gelişine sert vurdu. Beto gole izin vermedi.
59. dakikada Sabri'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa önce Halil vurdu. Top bir kez daha savunmadan döndü. Seken topa bu kez Castro sert vurdu. Fatih gole izin vermedi.
66. dakikada Ghilas yay üzerinden şansını denedi. Ama çok kötü bir vuruş yaparak topu auta gönderdi.
76. dakikada Aykut'un sağ kanattan yaptığı ortada ters kanada açılan top auta gitti.
82. dakikada Kadir'in sol kanattan ceza sahasına doldurduğu top kaleci Beto'da kaldı. Bu pozisyonda topa yükselen Henrique de Beto'ya bir faul yaptı.
83. dakikada Muğdat ceza sahası ön çizgisinde şut açısını bulup vuruşunu yaptı. Şutu çereveyi bulmadı.

Takım kadroları

 Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Larsson, Aykut, Sissoko, Muğdat, Barbosa, Seleznov

Göztepe: Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Poko, Castro, Axel, Gouffran, Halil, Ghilas
 


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
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