ÖZET Akhisarspor - Göztepe maç sonucu: 1-1

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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





3. dakikada Barbosa’nın rakip ceza alanın hemen sağından kullandığı serbest vuruşta, barajı aşarak kaleye yönelen top kaleci Beto’nun elinden sekti. Pozisyonu iyi takip eden Muğdat, altıpas içerisinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-015. dakikada Göztepe atağında ceza sahası içerisinde Ömer Bayram’ın rakibine yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Ghilas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-138. dakikada Göztepe ceza sahası içerisinde hava topu mücadelesi sırasında Kosanovic’in rakibi Barbosa’ya yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler bir kez daha penaltı kararı verdi.41. dakikada Seleznyov’un kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Beto sağına gelen topu uzanarak kontrol etti.48. dakikada sağ kanattan yapılan ortada savunmadan seken topa Muğdat gelişine sert vurdu. Beto gole izin vermedi.59. dakikada Sabri'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa önce Halil vurdu. Top bir kez daha savunmadan döndü. Seken topa bu kez Castro sert vurdu. Fatih gole izin vermedi.66. dakikada Ghilas yay üzerinden şansını denedi. Ama çok kötü bir vuruş yaparak topu auta gönderdi.76. dakikada Aykut'un sağ kanattan yaptığı ortada ters kanada açılan top auta gitti.82. dakikada Kadir'in sol kanattan ceza sahasına doldurduğu top kaleci Beto'da kaldı. Bu pozisyonda topa yükselen Henrique de Beto'ya bir faul yaptı.83. dakikada Muğdat ceza sahası ön çizgisinde şut açısını bulup vuruşunu yaptı. Şutu çereveyi bulmadı.Fatih, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Larsson, Aykut, Sissoko, Muğdat, Barbosa, SeleznovGöztepe: Beto, Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Poko, Castro, Axel, Gouffran, Halil, Ghilas