Okan Buruk: Bundan sonraki haftalar çok daha önem kazandı

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Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İki takım da maçı kazanabilirdi. Özellikle hücum anlamında çok başarılı değildik” dedi.Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında T.M. Akhisarspor, sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Maç öncesi ilk hedefimiz kendi sahamızda kazanmaktı. Bize alttan yaklaşan ekiplerin puanlarının özellikle yükselmesi iç sahadaki maçımızı çok daha anlamlı kılmıştı ve kazanıp daha rahat bir nefes almak istiyorduk. Maça da golle başladık. Erken bir penaltı golü yedik. Rakibimiz beraberliği yakaladı. 1-0 giden oyun bize belki ikinci golü de getirebilirdi ama erken yaptığımız hatadan dolayı gol yedik. Daha sonra bizim kaçırdığımız bir penaltı var. Bunu atarak öne geçebilsek oyunun seyri değişecekti. Ne olursa olsun üzerimizde bir baskı var. Bu tür maçlarda bu baskıyı daha çok hissediyorsunuz. Hava sıcaklığının yüksek olduğu ve 3 gün önce maç oynamış bir takımın istediğiniz performansı yakalaması anlamında zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Biz de maçın devamında bunu çok yaşadık. Yine de üretmeye çalıştık. Zaman zaman bizim ve Göztepe takımının tehlikeli atakları oldu. İki takım da maçı kazanabilirdi. Özellikle hücum anlamında çok başarılı değildik. Orada Muğdat’ın dışında çok fazla hücuma destek verecek veya üretecek bir oyuncumuz yoktu. Bu da bizi özellikle iç saha maçında zorladı. Bundan sonraki haftalar bizim için çok daha önem kazandı. 4 tane daha maçımız var. En kısa zamanda kazanıp rahat nefes almak istiyoruz. Bu hafta bizim için daha geniş çalışma şansı olacak. Kupa maçı olduğu zaman hem yorgunluk oluyor hem de çalışma ortamını kaybediyorsunuz. İnşallah bu hafta daha iyi olacağız” diye konuştu.