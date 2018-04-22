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Okan Buruk: Bundan sonraki haftalar çok daha önem kazandı

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İki takım da maçı kazanabilirdi. Özellikle hücum anlamında çok başarılı değildik” dedi.

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Okan Buruk: Bundan sonraki haftalar çok daha önem kazandı
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İki takım da maçı kazanabilirdi. Özellikle hücum anlamında çok başarılı değildik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında T.M. Akhisarspor, sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Maç öncesi ilk hedefimiz kendi sahamızda kazanmaktı. Bize alttan yaklaşan ekiplerin puanlarının özellikle yükselmesi iç sahadaki maçımızı çok daha anlamlı kılmıştı ve kazanıp daha rahat bir nefes almak istiyorduk. Maça da golle başladık. Erken bir penaltı golü yedik. Rakibimiz beraberliği yakaladı. 1-0 giden oyun bize belki ikinci golü de getirebilirdi ama erken yaptığımız hatadan dolayı gol yedik. Daha sonra bizim kaçırdığımız bir penaltı var. Bunu atarak öne geçebilsek oyunun seyri değişecekti. Ne olursa olsun üzerimizde bir baskı var. Bu tür maçlarda bu baskıyı daha çok hissediyorsunuz. Hava sıcaklığının yüksek olduğu ve 3 gün önce maç oynamış bir takımın istediğiniz performansı yakalaması anlamında zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Biz de maçın devamında bunu çok yaşadık. Yine de üretmeye çalıştık. Zaman zaman bizim ve Göztepe takımının tehlikeli atakları oldu. İki takım da maçı kazanabilirdi. Özellikle hücum anlamında çok başarılı değildik. Orada Muğdat’ın dışında çok fazla hücuma destek verecek veya üretecek bir oyuncumuz yoktu. Bu da bizi özellikle iç saha maçında zorladı. Bundan sonraki haftalar bizim için çok daha önem kazandı. 4 tane daha maçımız var. En kısa zamanda kazanıp rahat nefes almak istiyoruz. Bu hafta bizim için daha geniş çalışma şansı olacak. Kupa maçı olduğu zaman hem yorgunluk oluyor hem de çalışma ortamını kaybediyorsunuz. İnşallah bu hafta daha iyi olacağız” diye konuştu.

İHA

 


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
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