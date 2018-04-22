Negredo'nun golünün anonsunu Elif Naz Porikli yaptı

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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 13. dakikada Alvaro Negredo'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, golün anonsunu 10 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Elif Naz Porikli yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel olarak Türkiye'de ilk kez bir çocuk, Süper Lig karşılaşmasında gol anonsu gerçekleştirdi.Vodafone Karakartal Hareketi kapsamında gerçekleşen organizasyonda sosyal medya üzerinden gönderilen videolarda en fazla oyu alan Elif Naz Porikli, Negredo'nun gol anonsunu yapma fırsatı yakaladı.Bunun yanında karşılaşma öncesinde stadyumda okunan esame listelerini de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar okudu ve stat ekranlarından futbolcuların fotoğraflarının yerine çocukların çizdiği resimler yer aldı.