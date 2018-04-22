Melis Sezer de kayıp!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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elemelerinde'ın ardındande ilk turda elendi.Garanti Koza Park’ta yapılan eleme maçlarında Hollandalı rakibi’ave’lık setlerle yenilen Sezer, böylece ana tablo oynama şansını yitirdi.Türkiye'nin'ndaki tek turnuvası olma özelliğini taşıyan İstanbul Cup'ta ana tablo mücadeleleri ise yarın başlayacak.Ülkemizi ana tablodavetemsil edecek.