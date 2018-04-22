Konyaspor - Kasımpaşa ( CANLI )





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





ile’in 30. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. 29 haftada 29 puan toplayan Konyaspor Kasımpaşa'yı taraftarın da desteği ile yenerek düşme hattından kurtulmak istiyor. 3 haftadır içerde ve dışarda kazanan Kasımpaşa ise bu seriyi Konyaspor deplasmanında devam ettirmek istiyor.’da başlayan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...Serkan, Moke, Ali, Selim, Ferhat, Jonsson, Fofana, Milosevic, Mehdi, Volkan Şen, Eto'oEray, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan, Mensah, Trezeguet, DiagneSüper Lig'de kritik bir konumda bulunan Atiker Konyaspor 29 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyor. Konyaspor 29 puanla 17. sırada bulunuyor.Son dönemde formda bir performans sergileyen Kasımpaşa, ligde son 3 haftada 9 puan topladı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.