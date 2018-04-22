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Konyaspor - Kasımpaşa ( CANLI )

Süper Lig'de 30. hafta maçında Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa 3 puan mücadelesi veriyor. Düşmeme mücadelesi veren Konyaspor'da tek hedef galibiyet. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

22 Nisan 2018, Pazar 15:56

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Konyaspor - Kasımpaşa ( CANLI )
Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. 29 haftada 29 puan toplayan Konyaspor Kasımpaşa'yı taraftarın da desteği ile yenerek düşme hattından kurtulmak istiyor. 3 haftadır içerde ve dışarda kazanan Kasımpaşa ise bu seriyi Konyaspor deplasmanında devam ettirmek istiyor.

Konyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

KONYASPOR - KASIMPAŞA CANLI

İKİ TAKIMIN 11'LERİ...

Konyaspor: Serkan, Moke, Ali, Selim, Ferhat, Jonsson, Fofana, Milosevic, Mehdi, Volkan Şen, Eto'o

Kasımpaşa: Eray, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne

Süper Lig'de kritik bir konumda bulunan Atiker Konyaspor 29 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyor. Konyaspor 29 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son dönemde formda bir performans sergileyen Kasımpaşa, ligde son 3 haftada 9 puan topladı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.

Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.


 


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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