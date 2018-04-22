Fikret Orman'dan flaş derbi açıklaması

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Taraftarları provokasyon hakkında uyaran Orman, Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya davet edeceklerini açıkladı.açıklamaları şöyle;Perşembe günü kötü olaylar yaşandı. Yaşanan olaylar orada kaldı. Bunu fazla dillendirmeye ve farklı bir platforma Beşiktaş'ın çekilmesine müsaade etmemek lazım. Biz Efendi. Beşiktaş'ı hepimiz iyi temsil edelim. Bu ligi Allah'ın izniyle şampiyon olarak bitireceğiz. İnandığımız sürece,ve talebelerinin arkasında durduğumuz sürece ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Bugün iyi bir maç geçirelim. Seyircilerimiz de provokasyonlara uymasın. Keyifli bir mücadele olsun bugün. Taraftarlarımıza söylemek sitediğim asıl olay bu. Beşiktaş camiası hep pozitif ve mutluluktan beslenen bir camiadır. Perşembe günü olan olaylar o gün orada yaşandı ve orada kaldı. Biz Efendi Beşiktaş'ız. Beşiktaş'ı hepimiz iyi temsil edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız da Beşiktaş mağdur olmuştur dedi. Bir karar aldık, önümüzdeki hafta perşembe günü Divan'ı olağanüstü toplantıya davet edeceğiz. 'Kötü' bizim örneğimiz olamaz. Futbolumuzda tartışılması gereken çok şey var ama burası yeri değil. Mesele Beşiktaş'a yakışır şekilde hareket edebilmek. Karabağ ile Azerbaycan'da bir maç yapacağız. Bazı sanatçılarımızı da götüreceğiz. "iki ülke bir millet" felsefesi hallinde hareket eden bir ülke. Takımı inşallah oraya götüreceğiz.ile Olimpiyat Stadı'nda maç yapacağız. Orada büyük bir taraftarımız var.