Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye gol orucunu bozdu!

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Devre arasında tambonservis bedeliyle'dan'e transfer olanbugünkarşısında bozdu.Mücadelenin 11'nci dakikasında ceza yayının içinden kalecinin soluna doğru yaptığı düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Ndiaye, böylece'ndeki ilk golünü kaydetti.Ne var ki Senegalli futbolcunun bu golü, takımına galibiyeti getirmeye yetmedi. Karşılaşmanın 62'nci dakikasında'ın attığı gol Burnley'e'lik beraberliği getirirken maç da bu sonuçla bitti.Son galibiyetini Galatasaray'da oynarken 22 Ocak'takideplasmanında 3-1'lik skorla yaşayan Ndiaye, o gün bugündür takımıyla maç kazanamıyor.