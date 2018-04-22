Ertuğrul Sağlam'dan ayrılık açıklaması

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Kariyerini İran'da Traktör Sazi takımının başında sürdüren Türk teknik direktör Ertuğrul Sağlam geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.İran ekibini ligde tutan ve sözleşmesi gelecek hafta sona erecek olan Sağlam şöyle konuştu:"Bugün aldığımız sonuçla yönetimsel kaos ve ekonomik açıdan büyük sorunların yaşandığı, taraftarın sert tepkisine maruz kalan dar kadroyla Traktör Sazi’yi İran Gulf Pro Ligi’nde tutmayı garantiledik. Böylece 27 Nisan’da sona erecek sözleşmemiz öncesi, Asya şampiyonlar ligi mücadeleleriyle birlikte oldukça yoğun maç trafiğinde bize büyük destek veren taraftarlarımızın beklentisini de gerçekleştirmiş olduk. Bizimle uzun vadeli çalışma önerisi sunan eski ve yeni yönetim kurulu ile büyük sevgilerini her fırsatta göstererek beni onurlandıran taraftarımızın gelecek açısından taleplerini saygı ve gurur ile karşılıyorum. Bununla beraber önümüzdeki sezonla ilgili kararı ekip arkadaşlarımla yapacağım değerlendirme sonrasında vereceğimi belirtmek isterim. Gösterilen ilgi ve destek için teşekkür ederim."