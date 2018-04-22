  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Demir İnşaat Büyükçekmece: 81 - Trabzonspor: 76

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, konuk ettiği Trabzonspor’u 81-76 yendi.

  • - A
  • + A
Demir İnşaat Büyükçekmece: 81 - Trabzonspor: 76
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, konuk ettiği Trabzonspor’u 81-76 yendi.

Demir İnşaat Büyükçekmece, bu sonuçla 9. galibiyetini elde etti. Trabzonspor ise 17. yenilgisini yaşadı.

Trabzonspor, geçen hafta birçok yabancı basketbolcu ile yollarını ayırmıştı. Kadrosunda Osiris Eldridge ve Sarunas Vasiliauskas dışında yabancı oyuncu bulunmayan bordo-mavili ekip, genç takımdan yapılan takviyelerle kadroyu tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Eldridge’in dış atışlardan bulduğu sayılarla Trabzonspor, 4. dakikayı 12-10 üstün geçti. 8-0’lık seri yakalayan ve 7. dakikayı 18-12 önde geçen Demir İnşaat Büyükçekmece, ilk çeyreği de 24-20 üstün tamamladı.

İkinci periyotta savunmasını sertleştiren Demir İnşaat Büyükçekmece, İlkan Karaman ve Walker’ın sayılarıyla 14. dakikada farkı 9’a çıkardı: 33-24. Trabzonspor, Bora Hun Paçun’un pota altından Burak Eşlik’in de dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı 1 sayıya indirse de ev sahibi ekip, soyunma odasına 41-40 önde gitti.

İkinci yarıya Alper Saruhan ve Vasiliauskas’ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 9-0’lık seriyle başlayan Trabzonspor, 33. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 41-49. Burak Can Yıldızlı ile pota altından art arda sayılar bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, farkı azaltsa da konuk ekip, final periyoduna 62-61 üstün girdi.

Son çeyrekte Walker ile boyalı alandan sayılar bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, 37. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 70-68. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Wright’ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Demir İnşaat Büyükçekmece, sahadan 81-76 galip ayrıldı.

Demir İnşaat Büyükçekmece: 81 - Trabzonspor: 76

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 14, Wright 22, Stojanovski 10, İlkan Karaman 2, Kairys 10, Burak Can Yıldızlı 9, Merthan Mutlu 3, Simpson 11, Robinson

Trabzonspor: Burak Eşlik 15, Vasiliauskas 19, Eldridge 18, Alper Saruhan 9, Bora Hun Paçun 11, Yiğit Özkan, Ozan Anton Odabaşı 4, Kaan Konak, Yusuf Necip Seçen

1. Periyot: 24-20
Devre: 41-40
3. Periyot: 61-62

Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.58 Burak Eşlik, 38.31 Bora Hun Paçun ve 39.52 Alper Saruhan (Trabzonspor), 38.36 Simpson (Demir İnşaat Büyükçekmece)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Rıza Çalımbay: "Kaldırın başınızı"
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »