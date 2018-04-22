Demir İnşaat Büyükçekmece: 81 - Trabzonspor: 76

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında, konuk ettiği’u 81-76 yendi.Demir İnşaat Büyükçekmece, bu sonuçla 9. galibiyetini elde etti. Trabzonspor ise 17. yenilgisini yaşadı.Trabzonspor, geçen hafta birçok yabancı basketbolcu ile yollarını ayırmıştı. Kadrosunda Osiris Eldridge ve Sarunas Vasiliauskas dışında yabancı oyuncu bulunmayan bordo-mavili ekip, genç takımdan yapılan takviyelerle kadroyu tamamladı.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Eldridge’in dış atışlardan bulduğu sayılarla Trabzonspor, 4. dakikayı 12-10 üstün geçti. 8-0’lık seri yakalayan ve 7. dakikayı 18-12 önde geçen Demir İnşaat Büyükçekmece, ilk çeyreği de 24-20 üstün tamamladı.İkinci periyotta savunmasını sertleştiren Demir İnşaat Büyükçekmece, İlkan Karaman ve Walker’ın sayılarıyla 14. dakikada farkı 9’a çıkardı: 33-24. Trabzonspor, Bora Hun Paçun’un pota altından Burak Eşlik’in de dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı 1 sayıya indirse de ev sahibi ekip, soyunma odasına 41-40 önde gitti.İkinci yarıya Alper Saruhan ve Vasiliauskas’ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 9-0’lık seriyle başlayan Trabzonspor, 33. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 41-49. Burak Can Yıldızlı ile pota altından art arda sayılar bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, farkı azaltsa da konuk ekip, final periyoduna 62-61 üstün girdi.Son çeyrekte Walker ile boyalı alandan sayılar bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, 37. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 70-68. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Wright’ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Demir İnşaat Büyükçekmece, sahadan 81-76 galip ayrıldı.Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Ahmet TatlıcıWalker 14, Wright 22, Stojanovski 10, İlkan Karaman 2, Kairys 10, Burak Can Yıldızlı 9, Merthan Mutlu 3, Simpson 11, RobinsonBurak Eşlik 15, Vasiliauskas 19, Eldridge 18, Alper Saruhan 9, Bora Hun Paçun 11, Yiğit Özkan, Ozan Anton Odabaşı 4, Kaan Konak, Yusuf Necip Seçen1. Periyot: 24-20Devre: 41-403. Periyot: 61-62Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.58 Burak Eşlik, 38.31 Bora Hun Paçun ve 39.52 Alper Saruhan (Trabzonspor), 38.36 Simpson (Demir İnşaat Büyükçekmece)