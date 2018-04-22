Bogut, Avustralya’ya transfer oldu

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son olarak Los Angeles Lakers’ta görev yapan Avustralyalı pota altı oyuncusu Andrew Bogut, ülkesinin Sidney Kings takımına transfer oldu.Sidney Kings Kulübünden yapılan açıklamada, transferi konusunda Bogut ile anlaşma sağlandığı belirtildi.NBA’de 2005’te 1. sıradan draft edilen ve 13 yıl boyunca forma giyen 33 yaşındaki Bogut, Lakers’ın yanı sıra Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Dallas Mavericks ve Cleveland Cavaliers’ta da görev yaptı.Warriors ile 2015’te şampiyonluk yaşayan Bogut, NBA’de 9,7 sayı, 8,7 ribaunt, 2,2 asist, 1,6 blok ortalamaları yakaladı.