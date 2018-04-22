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Barcelona-Sevilla maç sonucu: 5-0

İspanya Kral Kupası, finalde Sevilla’yı 5-0’lık skorla mağlup eden Barcelona’nın oldu.

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Barcelona-Sevilla maç sonucu: 5-0
Wanda Metropolitano Stadı’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 14’üncü dakikada Luis Suraez’in ani gelişen atakta kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Rakibine karşı üstün oyununu sürdüren Katalan ekibi, Lionel Messi’nin 31’inci dakika ve Luis Suarez’in 40’ıncı dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Mücadelenin 52’nci dakikasında kaleciyi çalımlayarak ağları havalandıran Andres Iniesta farkı 4’e, 69’uncu dakikada Philippe Coutinho da 5’e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma Barcelona’nın 5-0’lık galibiyeti ile sona erdi.

Barcelona bugün elde ettiği galibiyetiyle beraber Kral Kupası’nı toplamda 30’uncu kez kaldırdı. 40 kez final oynayan ve bunun 30’unda kupaya uzanan Barcelona, aynı zamanda Kral Kupası’nı en çok kazanan takım unvanını da koruyor. Barcelona’yı 23 kupa ile Athletic Bilbao takip ediyor. Bu sene ile beraber art arda 4’üncü kez kupayı müzesine götüren Katalan temsilcisi, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım oldu. Bu başarıyı yakalayan son takım, 85 yıl önce Athletic Bilbao olmuştu. Sevilla ise bu maçla birlikte 8 kez final oynarken, bunun 5’inde kupayı kazanmayı başardı.

La Liga’da yenilmezlik serisine devam eden ve 83 puanla liderliği elinde bulunduran Barcelona, bir sonraki maçı kazanması durumunda lig şampiyonluğunu da garantilemiş olacak.
Bu arada Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi, bugün attığı golle 9 sezon üst üste 40 gol kotasını geçmeyi başardı.


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