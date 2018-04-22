ABD’de zafer Marquez’in





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 3. yarışı ABD Grand Prix’sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun üçüncü ayağı, ABD’nin Austin kentinde bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti’nde, 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.Yarışa 4. sıradan başlayan Marc Marquez, ilk turda ele geçirdiği liderliği mücadelenin sonuna kadar korudu ve bu sezon ilk, kariyerinin 36. MotoGP zaferine ulaştı.Marquez’den 3.5 saniye sonra bitişe gelen Movistar Yamaha’dan Maverick Vinales 2’nci, liderin 6.7 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar’dan Andrea Iannone ise 3. oldu.Yarış dışı kalan LCR Honda Castrol’den Cal Crutchlow, şampiyona liderliğini, 5. sırayı alan Ducati takımından Andrea Dovizioso’ya kaptırdı.Sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix’si, 6 Mayıs’ta koşulacak.1. Andrea Dovizioso (İtalya): 46 puan2. Marc Marquez (İspanya): 453. Maverick Vinales (İspanya): 414. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 385. Johann Zarco (Fransa): 38