Tümer Metin'in eleştirisine Hasan Şaş'tan jet cevap!

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'de 30. hafta mücadelesinde liderile deplasmanda karşılaştı.Mücadele öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Tümer Metin, futbolculuk döneminde de sık sık karşılaştığı ve şu anda Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın taraftara giderek yumruk şov yapmasını eleştirdi.Tümer Metin yayında, ", sen artık hoca olmuşsun, statü farkı var. Yumruk şov falan olmaz, ben garip karşılıyorum." açıklamalarında bulundu.Bu açıklamanın ardından maçın bitimiyle Hasan Şaş, sosyal medya üzerinden Tümer Metin'e cevap verdi.Şaş, Tümer Metin'i etiketleyerek, ''Taraftarla aramızdaki bağı anlayamayacak hissedemeyecek olanların ettiği kelama itibar etmeyin. Aramıza kimse giremez. Ben 36 yıldır Galatasaray’lıyım.. Aidiyet duygusu nedir cok iyi bilirim'' ifadelerini kullandı.