  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Tümer Metin'in eleştirisine Hasan Şaş'tan jet cevap!

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Tümer Metin, Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ı eleştirdi. Hasan Şaş, maçın bitiminden hemen sonra Tümer Metin'e sosyal medya üzerinden cevap verdi.

21 Nisan 2018, Cumartesi 21:35

  • - A
  • + A
Tümer Metin'in eleştirisine Hasan Şaş'tan jet cevap!
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadele öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Tümer Metin, futbolculuk döneminde de sık sık karşılaştığı ve şu anda Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın taraftara giderek yumruk şov yapmasını eleştirdi.
İlişkili Haber

Süper Lig'de lider kim oldu? Süper Lig puan durumu


Tümer Metin yayında, "Hasan Şaş, sen artık hoca olmuşsun, statü farkı var. Yumruk şov falan olmaz, ben garip karşılıyorum." açıklamalarında bulundu.
İlişkili Haber

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sosyal medyada coştu!


Bu açıklamanın ardından maçın bitimiyle Hasan Şaş, sosyal medya üzerinden Tümer Metin'e cevap verdi. 

Şaş, Tümer Metin'i etiketleyerek, ''Taraftarla aramızdaki bağı anlayamayacak hissedemeyecek olanların ettiği kelama itibar etmeyin. Aramıza kimse giremez. Ben 36 yıldır Galatasaray’lıyım.. Aidiyet duygusu nedir cok iyi bilirim'' ifadelerini kullandı.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »