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Sinan Gümüş'ün performansı giderek artıyor

Sinan Gümüş... 70. dakikada oyuna girdi, 12 dakika sonra Galatasaray’a galibiyeti getirdi. Başarılı futbolcu, ligde oynanan son 7 karşılaşmada 4 gole katkıda bulundu.

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Sinan Gümüş'ün performansı giderek artıyor
Galatasaray’ın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yendiği maçta Sinan Gümüş, 82. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Sinan Gümüş’ün Sarı-Kırmızılılar’ı ipten aldığı tek maç bu değil. 24 yaşındaki futbolcu, 25. hafta oynanan Konyaspor maçında oyuna sonradan girmiş, 1-1 devam eden karşılaşmanın galibiyet sayısını atarak, çok önemli bir 3 puan kazandırmıştı.

Galatasaray, dün Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 önde götürdüğü maçın 22. ve 60. dakikalarında yediği gollerle adeta şoka girdi. Teknik direktör Fatih Terim, bu duruma el atarak, 70. dakikada Garry Rodrigues’in yerine Sinan Gümüş’ü oyuna dahil etti. Sinan oyuna girer girmez, Alanya savunmasını yıprattı. Başarılı oyuncu, 82. dakikada Mariano’nun müthiş asistini müthiş bir vuruşla, topun ağlara gitmesini, aynı zamanda da çok önemli 3 puanın kazanılmasında büyük rol oynadı.

‘Mahcup etmedim’

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sinan Gümüş, “Hem Konya hem de bugün (dün) attığım gol çok önemliydi. Çarşamba günü kupadan elendik, çok üzücüydü ama daha üzücü olan, takımın performansıydı. Futbolda öyle bir şey var ki, 3 gün sonra yeni bir şans elde edebiliyorsun. Futbolda şöyle bir şey var; size yeni bir şans tanıyor. Bugün (dün) de iyi başladık. 2-2’den sonra bayağı zorladık. Fatih hoca beni yanına çağırdı. ‘Sana bir şans veriyorum, bunu değerlendir’ dedi. Ben de hocamı mahcup etmedim. Önemli olan oyuna girdikten sonra etki sağlamaktı” dedi.
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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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