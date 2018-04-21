Samet Aybaba: Trabzonspor’un başını hiçbir zaman öne eğdirmedik

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Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu: 0-2





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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, deplasmanda 2-0 yendikleri Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Aybaba, “Bireysel yetenekleri olan üst düzey takımlara karşı, disiplinli savunma yapacaksınız. Takım savunmasını ve alan savunması üzerine çalıştık. Duran toplarla etkili olan bir Trabzonspor vardı. Ona önlem almaya çalıştık. Futbolun içindeki her şeyi doğru yaptık. Arkadaşlarımız çok mücadele ettiler. Çok akıllı hücumlar yaptılar. Futbol bu tabii ki, rakip pozisyona girecek. Onlar da pozisyona girdiler. Biz daha az pozisyona girdik ama değerlendirmesini bildik. Önümüzde 4 tane maç var. Ayrım yapmadan aynı ciddiyetle ve disiplinle o maçlara da hazırlanıp sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İnsanlara verdiğimiz futbol zevkini içimizde yaşayarak bitirmek istiyoruz” dedi.Demir Grup Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olmasının sorulması üzerine Aybaba, “Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Yönetimle oturup konuşacağız ve çıkacak olan karara göre hareket edeceğiz. Benim şu ana kadar hiçbir kulüple bir teması olmadı. Kendi kulübümle sözleşmem bitiyor. Tabii ki bakacağım neyi daha iyi yapabiliriz, neyi yapamayız değerlendireceğim. Bunun doğrultusunda bir karar vereceğim. İnsanların beni istemesi inanılmaz mutlu ediyor. Burada çok keyifli günler geçirdik. Biraz geç kaldık aslında, çünkü çok olumsuz günlerde çok doğru şeyler yaptık. Trabzonspor’un hiçbir zaman başını öne eğdirmedik. Hatta başarılar elde ettik, futbol ama gittikten sonra bazı şeyler değişiyor. Herkese saygımız var ama böyle anılmakta beni inanılmaz mutlu ediyor ”ifadelerini kullandı.