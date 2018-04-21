Real Madrid, Joan Sastre'nin peşinde

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Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden, önümüzdeki sezon için ilk transfer hedefini belirledi. İspanyol devi, İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Valencia'dan'yi kadrosuna katmak istiyor.Real Madrid'de önümüzdeki sezon için kontratında indirim talep edilecek Rudy Fernandez'in durumu belirsizliğini korurken İspanyol devi, Joan Sastre'yi rotasyonuna ekleme çabasında.Sastre, bu sezon Liga Endesa'da Valencia formasıyla 6.8 sayı, 2.3 ribaunt ortalaması yakaladı.