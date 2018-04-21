Kral ‘27’ dedi





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Aslan’ın gol makinası Alanya’da da sahnedeydi. Başarılı oyuncu daha hemen başında girdiği ilk pozisyonda fileleri havalandırdı.4. dakikada perdeyi açarak zaferde önemli rol oynayan Fransız forvet krallıkta da rakipleriyle arayı açmaya devam etti.Gomis bu sezonki gol sayısını 27’ye çıkardı. Kariyerinin en başarılı sezonunu yaşayan yıldız oyuncu, maç içinde yalnızca hücumda değil, savunmasına da fazlasıyla yardım ederek alkış aldı.