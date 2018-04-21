Kırşehir Belediyespor 3. Lig'e yükseldi

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Ankara Osmanlı Stadyumu'nda oynanan Nevşehirspor-Kırşehir Belediyespor maçının ilk 90 dakikası 0-0 sona ererken maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk devresinin de 0-0 sona ermesinin ardından uzatma dakikalarının ikinci yarısında 112. dakikada Kırşehir Belediyespor Hüseyin Tiryaki’nin kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehirspor gol için Kırşehir Belediyespor kalesine yüklense de aradığı golü bulamayınca maç Kırşehir Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı. Bu sonucun ardından Kırşehir Belediyespor 3. lige yükselen ilk takım olurken, maçın ardından ise futbolcular 3. lige çıkmanın sevincini Kırşehirli taraftarlar ile kutladı.Osmanlı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeçi’nin yanı sıra yaklaşık 10 bin futbolsever takip etti.