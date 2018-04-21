Gomis: Önemli olan şampiyonluk

Gomis'in açıklamaları şu şekilde:





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 ile geçen Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, maç sonu yaptığı açıklamada kendisinin gol atmasından çok şampiyonluğun önemli olduğunu söyledi.'Burada gol atmamdan çok 3 puan almamız önemliydi. Sezon sonuna baktığınız zaman iyi golcü olmak değil, tüm maçları kazanıp şampiyon olmak önemlidir. Galibiyet serisini devam ettirmek çok önemli. Hafta içinde hazırlanıp Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz.