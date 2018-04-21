Gaziantepspor: 1 - Eskişehirspor: 4





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





45. dakikada sağ kanattan Dorukhan'ın ceza sahası içerisine attığı pası Bruno ağlarla buluşturdu. 0-149. dakikada sol kanattan Hasan Ayaroğlu'nun içeriye yerden yaptığı ortayı Kaan filelerle buluşturdu. 0-254. dakikada sağ kanattan Yusuf'un ortasına ceza sahası dışından gelişine vuran Serhan'ın şutu üst direkten döndü.72. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Hüseyin ceza sahasına sokuldu. Hasan Ayaroğlu'na verdiği pası Ayaroğlu gole çevirdi. 0-375. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pası Bruno plase vuruşu ile ağlara gönderdi. 0-483. dakikada Hüseyin'in ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Oktay düzgün vuruşu ile gole çevirdi. 1-4İHA