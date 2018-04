Gaziantep Basketbol: 79 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 67

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Gaziantep Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 79-67 yendi.Maçın 5. dakikasında 11-5 öne geçen Gaziantep Basketbol, birinci periyodu 19-14 önde tamamladı. İkinci periyotta, savunmadaki direncini arttıran Gaziantep Basketbol ilk yarıyı 35-27 önde geçti.Üçüncü periyotta konuk ekip daha skorer bir oyun ortaya koysa da ev sahibi Gaziantep Basketbol, final periyoduna 55-52 üstün girdi. Son çeyrekte kontrolü elinde tutan Gaziantep ekibi, sahadan 79-67 galip ayrıldı.: Şahinbey: Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu: Armand 16, Carter 22, Miller 15, Balazic 10, Erol Can Çinko, Murat Göktaş 1, Kadir Bayram, Freimanis 2, Can Uğur Öğüt 6, Murphy 7: Jones 11, Harris 7, Doğukan Şanlı 5, Fall 12, Boothe 7, Jankovic 5, James Metecan Birsen 2, Mehmet Özdoğan 3, Can Korkmaz 13, Mustafa Kırcalı, Tufan Önen 2, Agah Abdussamed Kızılkaya19-14: 35-2755-5228.19 Balazic (Gaziantep Basketbol), 33.03 James Metecan Birsen, 36.50 Harris (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)