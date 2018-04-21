Denayer: Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.Mücadelenin ardından Jason Denayer, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı."Bu tür maçlarda Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor, biz de kaliteli oynayıp, kazandık. Beşiktaş maçı kolay olmayacaktır ancak kazanmak için sahaya çıkacağız."