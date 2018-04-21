Alanyaspor-Galatasaray maç sonucu: 2-3

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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Galatasaray, düşme hattında bulunan Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıktı.İlk 16 dakikada 2-0 öne geçen Galatasaray, bu üstünlüğünü koruyamadı ve maç bir ara 2-2'ye geldi. 82. dakikada oyuna sonradan dahil olan Sinan Gümüş'ün 'altın' değerindeki golüyle maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, 63 puana yükseldi ve haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi liderliğini sürdürdü.Özellikle oyun 2-2'ye geldikten sonra Alanyaspor galibiyet golünü bulacak pozisyonlara girse de, Muslera kalesinde devleşerek galibiyetin mimarlarından oldu.Karşılaşma başladı...5. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. Rodrigues'in ceza sahası dışından sert ve etkili şutu kaleciden döndü, dönen topu Gomis ağlara gönderdi!13. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Douglas'ın şutunu Muslera çıkardı.16. dakikada Galatasaray'da Mariano, sağ kanattan Alanyaspor ceza sahasına doğru orta yaptı, topa dokunan Tzavellas topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.22. dakikada Junior Fernandes, ceza sahası dışından çok güzel bir kaydetti ve skor 2-1'e geldi.30. dakikada Junior Fernandes, golü attığı bölgeye yakın bir yerden bir kez daha kaleyi yokladı, top az farkla auta çıktı.43. dakikada Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Belhanda'nın duran topunda oluşan karambolde top Gomis'in önüne düştü. Fransız yıldızın kafası üstten auta gitti.44. dakikada Alanyaspor beraberlik golünün kıyısından döndü. Maniatis sağ kanattan taşıdığı topla kale ağzına kadar ilerledi. Yunan futbolcunun çevirdiği topu Muslera son anda kornere çıkardı.İlk yarı sona erdi.*****İkinci yarı başladı.49. dakikada Alanyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden yaptığı plase Donk'a çarpıp kaleye doğru yöneldi ve az farkla dışarı çıktı.53. dakikada Galatasaray yüzde yüzlük pozisyondan yararlanamadı. Garry Rodrigues karşı karşıya pozisyonda Haydar'ı geçemedi.59. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Mariano'nun geri pasına hareketlenen Douglas'ı düşüren Serdar Aziz'in hareketine penaltı düdüğü çalındı.60. dakikada Emre Akbaba skoru 2-2'ye getirdi. Sarı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.75. dakikada Alanyaspor 3. gole çok yaklaştı. Mariano'nun hatasında Villafanez karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.76. dakikada Gassama, Yasin'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.82. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Mariano'nun müthiş pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, sağ ayağıyla muhteşem bir vuruş yaptı ve Alanyaspor kalecisi Haydar'ı avladı.90. dakikada Alanyaspor'un %100'lük pozisyonunu Muslera çıkardı. Uruguaylı eldiven bugün kalesinde devleşti!Karşılaşma 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi ve Aslan liderliğini sürdürdü.Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, DouglasMuslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis