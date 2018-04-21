Alanyaspor-Galatasaray maç sonucu: 2-3

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.
21 Nisan 2018, Cumartesi 19:0021 Nisan 2018, Cumartesi 21:42
- A
+ A
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Galatasaray, düşme hattında bulunan Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıktı.
İlk 16 dakikada 2-0 öne geçen Galatasaray, bu üstünlüğünü koruyamadı ve maç bir ara 2-2'ye geldi. 82. dakikada oyuna sonradan dahil olan Sinan Gümüş'ün 'altın' değerindeki golüyle maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, 63 puana yükseldi ve haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi liderliğini sürdürdü.
Özellikle oyun 2-2'ye geldikten sonra Alanyaspor galibiyet golünü bulacak pozisyonlara girse de, Muslera kalesinde devleşerek galibiyetin mimarlarından oldu.
Hakem verdi maçı Galatasaraya.. Allah görüyor tüm olanları.. Hakkım helal değil hakem efendiler bilesiniz..
Hakemlerin destegi hergecengün artarak devam ediyor