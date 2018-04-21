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Alanyaspor-Galatasaray maç sonucu: 2-3

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.

21 Nisan 2018, Cumartesi 21:42

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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Galatasaray, düşme hattında bulunan Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıktı.

İlk 16 dakikada 2-0 öne geçen Galatasaray, bu üstünlüğünü koruyamadı ve maç bir ara 2-2'ye geldi. 82. dakikada oyuna sonradan dahil olan Sinan Gümüş'ün 'altın' değerindeki golüyle maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, 63 puana yükseldi ve haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi liderliğini sürdürdü.

Özellikle oyun 2-2'ye geldikten sonra Alanyaspor galibiyet golünü bulacak pozisyonlara girse de, Muslera kalesinde devleşerek galibiyetin mimarlarından oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
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Karşılaşma başladı...

5. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. Rodrigues'in ceza sahası dışından sert ve etkili şutu kaleciden döndü, dönen topu Gomis ağlara gönderdi!

13. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Douglas'ın şutunu Muslera çıkardı.
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16. dakikada Galatasaray'da Mariano, sağ kanattan Alanyaspor ceza sahasına doğru orta yaptı, topa dokunan Tzavellas topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

22. dakikada Junior Fernandes, ceza sahası dışından çok güzel bir kaydetti ve skor 2-1'e geldi.

30. dakikada Junior Fernandes, golü attığı bölgeye yakın bir yerden bir kez daha kaleyi yokladı, top az farkla auta çıktı.

43. dakikada Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Belhanda'nın duran topunda oluşan karambolde top Gomis'in önüne düştü. Fransız yıldızın kafası üstten auta gitti.

44. dakikada Alanyaspor beraberlik golünün kıyısından döndü. Maniatis  sağ kanattan taşıdığı topla kale ağzına kadar ilerledi. Yunan futbolcunun çevirdiği topu Muslera son anda kornere çıkardı.

İlk yarı sona erdi.

*****

İkinci yarı başladı.

49. dakikada Alanyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden yaptığı plase Donk'a çarpıp kaleye doğru yöneldi ve az farkla dışarı çıktı.

53. dakikada Galatasaray yüzde yüzlük pozisyondan yararlanamadı. Garry Rodrigues karşı karşıya pozisyonda Haydar'ı geçemedi.

59. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Mariano'nun geri pasına hareketlenen Douglas'ı düşüren Serdar Aziz'in hareketine penaltı düdüğü çalındı.

60. dakikada Emre Akbaba skoru 2-2'ye getirdi. Sarı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

75. dakikada Alanyaspor 3. gole çok yaklaştı. Mariano'nun hatasında Villafanez karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

76. dakikada Gassama, Yasin'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

82. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Mariano'nun müthiş pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, sağ ayağıyla muhteşem bir vuruş yaptı ve Alanyaspor kalecisi Haydar'ı avladı.

90. dakikada Alanyaspor'un %100'lük pozisyonunu Muslera çıkardı. Uruguaylı eldiven bugün kalesinde devleşti!

Karşılaşma 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi ve Aslan liderliğini sürdürdü.

11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





2 YORUM GİRİŞ YAP
  • ymt06 21.04.2018 22:16:25
    1

    Hakem verdi maçı Galatasaraya.. Allah görüyor tüm olanları.. Hakkım helal değil hakem efendiler bilesiniz..

  • a_e_y 21.04.2018 23:36:17
    2

    Hakemlerin destegi hergecengün artarak devam ediyor

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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
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