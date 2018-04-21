Adıyaman 1954 Spor, TFF 3. Lig’de

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Adıyaman 1954 Spor, Ağrı 1970 Spor’u 3-1 yenerek, TFF 3. Lig’e çıktı.BAL’da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Adıyaman 1954 Spor ile Ağrı 1970 Spor, Erzincan’daki 13 Şubat Stadı’nda karşı karşıya geldi.Adıyaman ekibi, Hakan Doğan (2) ve Uğurcan Bekçi’nin golleriyle müsabakayı 3-1 kazandı.Bu sonuçla Adıyaman 1954 Spor, 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Ağrı 1970 Spor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.Karşılaşmanın ardından Adıyaman 1954 Spor teknik heyeti ve futbolcular sahada büyük sevinç yaşadı, başarısını kendilerini destekleyen taraftarıyla kutladı.