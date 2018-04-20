Yeni Malatyaspor'da deprem!

İlişkili Haber

Esra Erol'dan Müge Anlı'ya Tolga Zengin yanıtı!





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadı.2-3 ayı geçkin süredir maaşlarını alamadığı belirtilen Malatyaspor'da oyuncuların, sonunda böyle bir uygulamaya gitme kararı aldığı belirtildi.Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile 22 Nisan Pazar günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.