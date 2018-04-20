Trabzonspor’da çifte sevinç

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Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen, yarın oynayacağımaçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Burak ve Onazi'nin takımla çalışmaya başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kayserispor maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi, antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu. Tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan oyuncunun son durumu maç günü yapılacak olan değerlendirme sonrası netlik kazanacak. Kayserispor maçından sonra ağrılarının artması nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Burak da hazır.Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, dün antrenman sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen mangal partisinde stres attı.Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüpte bir tasarruf dönemi başlattıklarını söyledi. Gazeteciler ile bir araya gelen Hayrettin Hacısalihoğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Trabzonspor'un zirve yarışında olması gerekiyor. Zor olan bu. Hem tasarrufa gidilecek, hem de Trabzonspor zirveden kopmayacak. Hocamız Rıza Çalımbay ile ilgili alınmış bir karar yok. Kaldı ki futbolcunun gelmesi, gitmesi ve teknik kadro ile ilgili konularla Özkan Sümer ilgileniyor. Trabzonspor'un gecikmiş borçları var. UEFA yasağının kalkması konusunda girişimler var. Daha netice alınmadı."