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Şenol Güneş: Benim ilacım 5'te 5!

Hastaneden taburcu edilen Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş’i, takım kaptanları Güneş ise oyuncularına, “Benim en siyah-beyazlılar’ın başkanı Fikret orman, “Fenerbahçe ile dostluğumuz devam edecek” dedi ve ekledi: “Bu tür olaylarda verilecek ceza bellidir. Tüm kameralar incelensin, benimoyuncumun hatası varsa, ona da ceza verilsin”

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Şenol Güneş: Benim ilacım 5'te 5!
Fenerbahçe derbisinde bir holiganın başına attığı yabancı cisim sonucunda kafasına 5 dikiş atılan ve önceki günü hastanede tedbir amaçlı olarak geçiren Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, taburcu edildi. Güneş’in evine gidip, dinlenmeye çekilmesinin ardından takım kaptanları da hemen soluğu tecrübeli hocanın yanında aldı. Başta Tolga Zengin olmak üzere Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal ile oyuncu izleme ekibi antrenörü Emir Şiranlı, Takım Menaceri ve Tercüman Halil Yazıcıoğlu, Güneş’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu an çok daha iyi olduğunu ancak dikiş atılan bölgede ağrıları olduğunu belirten deneyimli hocanın, o halde bile Süper Lig’deki kalan haftalar öncesi oyuncularını motive etmeye çalıştığı bildirildi.

‘Daha kötüsü de olabilirdi’

Güneş’in, takım kaptanlarına yaptığı konuşmada, “Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yaşananlar öyle basit bir olay değil. Daha kötü bir şey de olabilirdi. Çok şükür şu an iyiyim. Benim en büyük ilacım, sizin kalan maçlarda göstereceğiniz performans. 5’te 5 yapıp, ligdeki maçlarımızı kazanırsanız, benden mutlusu olmayacak. Şu an en büyük ihtiyacımız olan şey, birbirimize daha da kenetlenmek ve çok çalışmak. Sizlere güvenim sonsuz” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Orhan Yıldırım
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    3- 1
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  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
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8 Kayserispor 30 44
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