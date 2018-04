Şenol Güneş: Benim ilacım 5'te 5!

İlişkili Haber

Fenerbahçe derbisinde bir holiganın başına attığı yabancı cisim sonucunda kafasına 5 dikiş atılan ve önceki günü hastanede tedbir amaçlı olarak geçiren Beşiktaş ’ın teknik direktörü, taburcu edildi. Güneş’in evine gidip, dinlenmeye çekilmesinin ardından takım kaptanları da hemen soluğu tecrübeli hocanın yanında aldı. Baştaolmak üzereveile oyuncu izleme ekibi antrenörü, Takım Menaceri ve Tercüman, Güneş’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu an çok daha iyi olduğunu ancak dikiş atılan bölgede ağrıları olduğunu belirten deneyimli hocanın, o halde bile Süper Lig’deki kalan haftalar öncesi oyuncularını motive etmeye çalıştığı bildirildi.Güneş’in, takım kaptanlarına yaptığı konuşmada, “Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yaşananlar öyle basit bir olay değil. Daha kötü bir şey de olabilirdi. Çok şükür şu an iyiyim. Benim en büyük ilacım, sizin kalan maçlarda göstereceğiniz performans. 5’te 5 yapıp, ligdeki maçlarımızı kazanırsanız, benden mutlusu olmayacak. Şu an en büyük ihtiyacımız olan şey, birbirimize daha da kenetlenmek ve çok çalışmak. Sizlere güvenim sonsuz” ifadelerini kullandığı bildirildi.