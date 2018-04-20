Roman Abramovich, genç teknik adam istiyor

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Bugüne kadar takımının başına kariyerli ve yaşı ilerlemiş teknik direktörler getiren Chelsea’nin sahibiile yolları ayırdıktan sonra farklı bir yol izleyecek.Artık gelecek vaat eden ve başarıya aç bir teknik adam getirmek isteyen Abramovich’in hedefinde, Hoffenheim’dan(30), Huddersfield’den(46) ve Roma’danDi(48) olduğu öğrenildi.