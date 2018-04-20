  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde oynayan Doğu Demirkol kimdir?

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı', 71. Cannes Film Festivali'nde yarışacağının öğrenilmesinin ardından filmin oyuncu kadrosu da merak edildi. Peki Filmin oyuncularından Doğu Demirkol kimdir kaç yaşında? İşte Doğu Demirkol'a dair merak edilenler...

  • - A
  • + A
Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde oynayan Doğu Demirkol kimdir?
Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı', 71. Cannes Film Festivali'nin geçen haftaki programında listede yer almıyordu. Cannes yönetimi, dün yaptığı açıklamayla Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin festivalde yer alacağını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından filmin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı.

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen Ahlat Ağacı filmi, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor. Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde Cemcir'e, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu gibi isimler eşlik ediyor. Fakat oyuncu kadrosunda öyle biri var ki gerçekten yaşam öyküsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

O isim ise Doğu Demirkol...

Henüz onu kimse tanımazken internette çektiği videolarla oyunculuğa soyunan Doğu Demirkol, şu sıralar Cannes'a gitmenin heyecanı içerisinde... Peki Doğu Demirkol kimdir? Nasıl bu kadar ünlü oldu? Gelin hep beraber Doğu Demirkol'un ilginç yaşam öyküsüne bir göz atalım.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Doğu Demirkol 6 Eylül 1985 doğumlu. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği’nde olmasına rağmen farklı alanlara yönelen Doğu Demirkol , komedyen olma noktasında küçük yaştan beri önemli bir hedef belirlemiş durumda.

Doğu Demirkol , ilk olarak sosyal medyada çektiği Abiler Detected videosundaki Şakirt Abi karakteriyle sosyal medyada tanınmaya başladı. Ardından Yetenek Sizsiniz adlı yetenek programına katılarak burada hünerlerini sergiledi ve böylece daha fazla kişi tarafından fark edildi.

Yarışma programında iyi bir deneyim elde etmese de bu hedefinden vazgeçmeyen Doğu Demirkol, BKM Mutfak Sahne'ye dahil olarak, Güldür Güldür Show'a kadar geldi.

Oyuncu, sadece yarışma programlarında değil sinema sahnesinde de boy göstermeye başladı. 2017 yılında Ölümlü Dünya isimli sinema filminin oyuncuları arasında yer aldı.

Demrikol şimdi ise Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'ta yarışacak 'Ahlat Ağacı' adlı filminde rol aldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »