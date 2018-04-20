Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde oynayan Doğu Demirkol kimdir?

Nuri Bilge Ceylan
'ın son filmi 'Ahlat Ağacı
', 71. Cannes Film Festivali
'nin geçen haftaki programında listede yer almıyordu. Cannes yönetimi, dün yaptığı açıklamayla Nuri Bilge Ceylan
'ın yeni filminin festivalde yer alacağını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından filmin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı.
Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen Ahlat Ağacı filmi
, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor. Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde Cemcir'e, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu gibi isimler eşlik ediyor. Fakat oyuncu kadrosunda öyle biri var ki gerçekten yaşam öyküsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
O isim ise Doğu Demirkol...
Henüz onu kimse tanımazken internette çektiği videolarla oyunculuğa soyunan Doğu Demirkol
, şu sıralar Cannes'a gitmenin heyecanı içerisinde... Peki Doğu Demirkol kimdir?
Nasıl bu kadar ünlü oldu? Gelin hep beraber Doğu Demirkol'un ilginç yaşam öyküsüne bir göz atalım.
DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?
Doğu Demirkol
6 Eylül 1985 doğumlu. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği’nde olmasına rağmen farklı alanlara yönelen Doğu Demirkol
, komedyen olma noktasında küçük yaştan beri önemli bir hedef belirlemiş durumda.
Doğu Demirkol
, ilk olarak sosyal medyada çektiği Abiler Detected videosundaki Şakirt Abi karakteriyle sosyal medyada tanınmaya başladı. Ardından Yetenek Sizsiniz adlı yetenek programına katılarak burada hünerlerini sergiledi ve böylece daha fazla kişi tarafından fark edildi.
Yarışma programında iyi bir deneyim elde etmese de bu hedefinden vazgeçmeyen Doğu Demirkol,
BKM Mutfak Sahne'ye dahil olarak, Güldür Güldür Show'a kadar geldi.
Oyuncu, sadece yarışma programlarında değil sinema sahnesinde de boy göstermeye başladı. 2017 yılında Ölümlü Dünya isimli sinema filminin oyuncuları arasında yer aldı.
Demrikol şimdi ise Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'ta yarışacak 'Ahlat Ağacı' adlı filminde rol aldı.