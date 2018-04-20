Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde oynayan Doğu Demirkol kimdir?

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'ın son filmi '','nin geçen haftaki programında listede yer almıyordu. Cannes yönetimi, dün yaptığı açıklamayla'ın yeni filminin festivalde yer alacağını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından filmin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı.Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor. Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde Cemcir'e, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu gibi isimler eşlik ediyor. Fakat oyuncu kadrosunda öyle biri var ki gerçekten yaşam öyküsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Henüz onu kimse tanımazken internette çektiği videolarla oyunculuğa soyunan, şu sıralar Cannes'a gitmenin heyecanı içerisinde... PekiNasıl bu kadar ünlü oldu? Gelin hep beraber Doğu Demirkol'un ilginç yaşam öyküsüne bir göz atalım.6 Eylül 1985 doğumlu. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği’nde olmasına rağmen farklı alanlara yönelen, komedyen olma noktasında küçük yaştan beri önemli bir hedef belirlemiş durumda., ilk olarak sosyal medyada çektiği Abiler Detected videosundaki Şakirt Abi karakteriyle sosyal medyada tanınmaya başladı. Ardından Yetenek Sizsiniz adlı yetenek programına katılarak burada hünerlerini sergiledi ve böylece daha fazla kişi tarafından fark edildi.Yarışma programında iyi bir deneyim elde etmese de bu hedefinden vazgeçmeyenBKM Mutfak Sahne'ye dahil olarak, Güldür Güldür Show'a kadar geldi.Oyuncu, sadece yarışma programlarında değil sinema sahnesinde de boy göstermeye başladı. 2017 yılında Ölümlü Dünya isimli sinema filminin oyuncuları arasında yer aldı.Demrikol şimdi ise Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'ta yarışacak 'Ahlat Ağacı' adlı filminde rol aldı.