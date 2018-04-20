Milli güreşçilere moral ziyareti

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Aydın, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası için hazırlıkların son etabını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı’nın kampına moral ziyaretinde bulundu.Kamp merkezinde milli takım teknik heyetiyle toplantı gerçekleştiren Aydın, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Aydın, teknik heyete Dağıstan’da kendilerini zorlu rakiplerin ve ortamın beklediğini belirterek dikkatli olmaları konusunda uyardı.Musa Aydın, geçen hafta grekoromen ve kadın milli takım kamplarını da ziyaret ettiğini anımsatarak, "Hem sporcularımız hem de teknik heyet büyük bir hırsla çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki sinerji bizleri de mutlu etti." dedi.Geçen yıl 5 Avrupa şampiyonu çıkartarak büyük bir başarıya imza attıklarını anımsatan Aydın, şunları kaydetti:"Paris’teki Dünya Şampiyonası’nda ise 7 madalya kazandık. Üstelik bu madalyalar olimpik sıkletlerde. Güreş bizim ata sporumuz, geçen sene olduğu gibi bu yıl da tüm dünyaya İstiklal Marşımızı ezberleteceğiz. Rusya ev sahipliği avantajını kullanacak. Burada başarı elde ederek büyük bir şov yapmak isteyecek. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki cuma gecesi ilk kafileyle Dağıstan’a hareket edeceğiz. Bütün sıkletlerde altın madalya hedefliyoruz. Sporcularımız üzerine düşeni yapacak ve ülkemizi başarıyla temsil edecekler."