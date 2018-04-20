Hüseyin Eroğlu: Play-off’a kalmak istiyoruz

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Eroğlu, “3 hafta önceye baktığımız zaman ilk 2 şansımız vardı. Ancak kritik maçları kaybettik ve geride kaldık. Artık Play-off’un içinde olmak istiyoruz. 3 senedir kıl payı kaçırdığımız Play-off’a kalmak bizim elimizde. Herkesin kolay gördüğü bir maça çıktık. Aslında böyle maçlar için yoğun motivasyon gerekiyor. İlk yarı istekli ve coşkuluyduk. Golleri de bulduk farkı açamadık. İkinci yarıda genel averajı arttırmak adına goller bulmak istesek de aradığımız golleri bulamadık. Rüzgarın çok şiddetli olması sebebiyle başarısız paslar attık. Manisaspor iyi mücadele etti. Onları da tebrik ederim. Geride kalan 2 maçı kazanmak için de her şeyimizi ortaya koyacağız” diye konuştu.