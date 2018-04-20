Göztepe tribün lideri Serkan Görmüş intihar etti!





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





İzmir'de birçok tanınmış restoran ve markete et satışı yapan ve aynı zamandatribün liderlerinden(38), önceki gece silahla intihar ederek yaşamına son verdi.Olay, Bornova Çamdibi 4233 sokak 7 numaralı apartmanda yaşandı. Akşam saatlerinde evden gelen bir el silah sesini duyan vatandaşlar polisi aradı.Olay yerine gelen polis yaptığı ilk inceleme sonrası ev sahibi Serkan Görmüş'ün silahla başına bir el ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi. Genç işadamının bir süre önce eşinden boşandığı, işlerinin ters gittiği ve yaşadığı bunalım nedeniyle intihar ettiği ileri sürüldü. (Skorer)