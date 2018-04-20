Galatasaray'dan Şenol Güneş açıklaması!

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Olaylı derbi ile ilgili gazete manşetleri (20 Nisan 2018 Cuma)





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'ndaki olaylı derbi ile ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar,Teknik Direktörü'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.Sporda dürüstlük, mertlik, adalet, eşitlik ve etik değerler içinde yarışı ilke edinen Galatasaray ve yönetimimiz son yıllarda sahalara egemen olmaya çalışan holiganizme ve şiddete karşı ciddi mücadele içindedir.Sporun hoşgörü, centilmenlik, rakibe ve kendine saygı çerçevesinde sürmesini diler, Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.Galatasaray Spor Kulübü