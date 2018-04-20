Emery'den Neymar açıklaması "Tebrik için bile aramadı"

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Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyeniçin PSG’nin teknik direktörüsert açıklamalarda bulundu.İspanyol hoca, “Monaco’yu 7-1 yenerek şampiyon olduğumuz maçın ardından beni tebrik etmek için bile aramadı. Onunla 2-3 haftadır görüşmüyorum” dedi. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu, takımının şampiyon olduğu gece arkadaşlarının yanında olmak yerine ‘Poker’ oynadığı sırada bir fotoğrafını Instagram üzerinden paylaşmıştı.