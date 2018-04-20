Arkas Spor’da milli heyecan

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Arkas Spor Kulübü Basın Sözcüsü Uğur Özden, A Milli Erkek Voleybol Takımı aday kadrosuna Arkas Spor’dan 7 sporcunun çağrıldığını bildirdi.Özden, yaptığı yazılı açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın aday kadrosunda, Arkas Spor’dan Muzaffer Yönet, Adis Lagumdzija, Burak Mert, Gökhan Gökgöz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic ve Mustafa Koç’in yer aldığını aktardı.Takımlarından 7 oyuncunun milli takıma davet edilmesinin mavi-beyazlı kulübün altyapıya verdiği önemi gösterdiğini belirten Özden, şunları kaydetti:"Altyapı ve spor okullarımızda voleybola ilk adımı atan sporcuların aldıkları doğru eğitimler sonrası milli takım kadrolarında yer alması bizlerin ne kadar doğru işler yaptığını gösteriyor. 7 oyuncumuzun A Milli Erkek Voleybol Takımı kadrosunda bulunarak ay-yıldızlı formayı giyecek olması bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor."