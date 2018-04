‘Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’ start aldı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Mersin Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi ve Bisiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen bisiklet turunun ilk etabı Anamur ilçesinde başladı. Anamur’daki start noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.Tour Of Mersin’in startını işaretini vermeden önce konuşan Başkan Kocamaz, "Biz yeni belediyecilik anlayışıyla insanları bir arada getirmek, birleştirmek, bütünleştirmek, kaynaştırmak ve aidiyet duygusu vererek diğer hizmetlerin yanında bu hizmetleri de yürütmek zorundayız. Bunun da en önemli yolu da insanları bir araya getiren, birleştiren, bütünleştiren spor organizasyonlarıdır. Bizim de 20 yıllık Tarsus görevimiz esnasında gençleri bir araya getirmek için en çok önem verdiğimiz hizmet dalı spor ve spor tesisleri idi. Mersin’de göreve talip olduğumuzda da bunu altın harflerle belirledik ve Mersin’i spor kenti yapacağımızı söyledik. Bunun içinde ilk hedefimiz Mersin’e bir tam maraton kazandırmak ve Mersin’i bir bisiklet sporu merkezi haline getirmekti. Ve bu hedeflerimizi başardık. Bu iki organizasyonumuzu yani Tour of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu’nu bir marka olarak tescillettik. Dileğimiz bizden sonrada bu organizasyonların Mersin’e mal olması ve Mersinliler tarafından benimsenmesi" dedi.Tour Of Mersin’in etaplarının zor olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, "Bugün dünyanın 9 ülkesinden 15 takım mücadeleye başlıyor. İnşallah kazasız belasız dört gün sürecek bu turnuva sonuçlanır ve Mersinimize tüm ilçeleri ile birlikte katkı sunar. Mersinimizin en batı noktası Anamur’dan başlayan yarışma tüm ilçeleri gezerek Pazar günü bitecek. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Hem Mersinimizi birleştirmeye hem Mersin’i tüm dünyaya tanıtmaya vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.Tour Of Mersin’in Türkiye’nin ve Mersin’in tanıtılmasına vesile olacağına yürekten inandığını kaydeden Kaymakam Kurdoğlu, şunları söyledi:"Bu yıl 4’ncüsü düzenlenen bu turun ülkemizin, illimizin tanıtımında büyük bir vesile olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü Mersin ili ve ilçeleri yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bu güzelliklerin tanıtılması, uluslararası kamuoyuna sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu etkinliğin uluslararası barışa, yardımlaşmaya ve kaynaşmaya vesile olacağına inanıyorum."Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kutlu ise, Mersin’in organizasyonlar konusunda çok şanslı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:"Başkan Kocamaz’ın sürekli bizimle istişare ederek bu organizasyonu daha yukarı nasıl taşıyabiliriz diye bizden fikir alan ve bizlere de katkı sağlayan bir ekibi var Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin. İnşallah bu ekibin bu ruhu olduğu sürece Tour of Mersin, Mersin’in bir değeri olarak nice yıllar devam edecek.22 Nisan’a kadar 4 etap olarak gerçekleştirilecek yarışmada 123 kilometre yol kat edece sporcular dereceye girebilmek için startın verilmesi ile ilk günün zorlu parkurunu geride bırakmak için pedalları çevirdi. Anamur ve Bozyazı sokaklarında sporcuları ellerinde bayraklarla karşılayan öğrenci ve vatandaşlar renkli görüntüler sergiledi.