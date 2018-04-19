Play-Off ilk maçlarının MVP'si Nick Calathes

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Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off ilk maçları geride kaldı. Panathinaikos, iç sahada Real Madrid'e karşı aldığı 95-67'lik galibiyetle dikkat çekerken Yunan ekibine büyük katkı sağlayande maç döneminin en değerli oyuncusu oldu.Nick Calathes, Real Madrid'e karşı 16 asist, 6 ribaunt, 29 verimlilik puanıyla dikkat çekici bir performans sergiledi.Calathes, 16 asistinin yanında 95-67'lik Panathinaikos galibiyetine skor anlamında da 11 sayıyla katkı sağladı.Yıldız oyuncu, maçın dördüncü çeyreğini tamamen kenarda geçirmesine rağmen üç çeyrekte yaptığı toplam 16 asistle EuroLeague Play-Off rekorunu kırmayı başardı.Calathes'in 16 asisti, aynı zamanda EuroLeague tarihinde bir maçta yapılan en yüksek asist sıralamasında üçüncü sırayı aldı.Panathinaikos'un Real Madrid karşısındaki 20-0'lık maç başlangıcına da Calathes büyük etki etti. 4 sayı, 4 asist ve 1 top çalma ile 20-0'lık seriyi yaratan isimlerin başındaydı.Calathes, hücumdaki performansıyla takımının 95 sayısının 46'sına katkı sağladı ve bu uzatmaya gitmeyen bir maçta yeni kulüp rekoru oldu.