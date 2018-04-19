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Okan Buruk: Göztepe maçında bazı değişiklikler yapabiliriz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, 22 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Okan Buruk: Göztepe maçında bazı değişiklikler yapabiliriz
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, 22 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan yeşil-siyahlı futbolcular, daha sonra 5’e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Buruk, Türkiye Kupası’nda finale ulaşan takım olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Hafta sonu Göztepe ile önemli bir maç oynayacaklarını anlatan Buruk, şöyle konuştu:

"Şu an için sadece finale çıktık, bu bizim için çok önemli ama Türkiye Kupası finalinden önce bu hafta kendi sahamızda Göztepe ile oynayacağımız, ikinci bir final daha var. Ligdeki durumumuza baktığımızda 33 puanı erken bulduk sonra 34 puana çıktık ama son haftalardaki istemediğimiz sonuçlar bizi farklı düşüncelere itiyor. Ama özelikle bu kupa maçının moraliyle final maçına da odaklanmamız gerekiyor. Bu hafta Göztepe ile oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli ve değerli. Kendi sahamızda seyircimizin desteği ile biz de tüm çabamızı ortaya koyarak, bu maçın en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu karşılaşmayı kazanırsak ileriye daha umutla bakacağız. Kazanmakla lig bitmiyor ama bizim için çok önemli ve kritik bir maç olacak."

Buruk, oyuncuların performanslarını yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, "Göztepe maçında bazı değişiklikler yapabiliriz, oyuncuları takip edeceğiz, yorgunluk ve sakatlık durumlarını gözden geçirip ona göre elimizdeki en iyi, en sağlıklı ve sağlam 11 ile çıkmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, sakatlığı bulunan Serginho, Bilal Kısa ve Soner Aydoğdu antrenmanda yer almadı.
 


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    0- 3
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  • K. Karabük
    1- 4
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  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
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4 Fenerbahçe 29 57
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8 Kayserispor 30 44
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