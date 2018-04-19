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Halkbank'ın hedefi Avrupa!

Voleybol Efeler Ligi’nde üst üste 3’üncü, toplamda ise 9. kez kupayı müzesine götüren Halkbank Kulübü’nün başkanı Selahattin Süleymanoğlu, artık hedeflerinin 5 yıl içinde bir Avrupa şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi.

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Halkbank'ın hedefi Avrupa!
Voleybol Efeler Ligi’nde üst üste 3’üncü, toplamda ise 9. kez kupayı müzesine götüren Halkbank Kulübü’nün başkanı Selahattin Süleymanoğlu, artık hedeflerinin 5 yıl içinde bir Avrupa şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi.

Selahattin Süleymanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonluğunun kolay bir hedef olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Türk sporseverler, Halkbank’ın Türkiye şampiyonluğu ile artık tatmin olmuyor. Bizden Avrupa Ligi şampiyonluğu bekleniyor. O misyonu bize yüklediler. Önümüzdeki 5 yıllık hedefimiz mutlaka Avrupa şampiyonluğu. Onun için çalışmalara şimdiden başlayacağız. İnşallah 5 yıl olmadan bu hedefe ulaşırız."

"Sonuçta hep şampiyon olduk"

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Süleymanoğlu, sonucun ise hedefledikleri gibi olduğunu belirtti.
Sezon başında Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye mağlup olduklarını hatırlatan kulüp başkanı, şunları ifade etti:

"Hazırlık yapmadan, takım ruhu oluşmadan Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye yenildik ama daha sonra çıkışa geçtik. Diğer takımlarla birlikte erkek voleybolunun çıtasını yükselttik. Bu sene zevkli ve çekişmeli bir lig oldu. En fazla hakeden takım bizdik, herkes de bunu söylüyor. Biz de genelde başlangıç iyi olmuyor, oyuncular milli takımlarda olduğu için yorgun ve sakat geliyor, yeni düzene ayak uydurmaları zaman alıyor. Geçtiğimiz iki sezonda da böyle oldu ama sonuçta hep şampiyon olduk."

"Arkas yedekleri bizden daha güçlü bir takım"

Arkas Spor’u mağlup ettikleri final serisinin 3-1 sonuçlanmasına rağmen hiç kolay geçmediğini vurgulayan Selahattin Süleymanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seri 3-1 bitti ama 3-2’de bitebilirdi. Şampiyon olduğumuz maçı çocuklar çok istedi. Çevremdekilere, ’Bu maçı çok rahat alırız.’ demiştim. Çünkü çocukların gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Çocuklar seriyi uzatmak istemediler. Arkas güçlü bir takım, onları yenmek kolay değildi. Bence Arkas yedekleri bizden daha güçlü bir takım ama biz takım olmayı çok iyi bilen bir ekibiz. Biz bir tık üstte olduğumuz için bu başarıyı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Süleymanoğlu son olarak, "Kadronuzda değişiklik olacak mı?" sorusuna ise, "Sözleşmesi devam eden ve sona eren oyuncularımız var. Bazıları ailelerinden uzak olduğu için gitmek isteyebilir, onların yerine yeni oyuncularla aynı şekilde yolumuza devam ederiz. Bizde her şey değişiyor ama değişmeyen tek şey şampiyonluk oluyor." yanıtını verdi.

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER


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