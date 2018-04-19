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Başakşehir - Kayserispor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 galip ayrılan Başakşehir, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

21 Nisan 2018, Cumartesi 00:13

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Başakşehir - Kayserispor maç sonucu: 3-1
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 62 puana yükselen Medipol Başakşehir, maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.

18'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında sağ kanatta topla ilerleyen Caiçara, ceza sahası içine ortasında topla buluşan Adebayor'un vuruşunda top savunma engeline takıldı. Savunmadan seken topla orta sahada buluşan Da Costa'nın sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

28'inci  dakikada Adebayor'un pasında rakip yarı sahası içinde topla buluşan Arda, topa savunmanın arkasına haraketlenen Visca'ya iletti. Visca'nın ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

38'inci dakikada ceza sahası içinde Elia'nın pası ile buluşan Adebayor, topu Arda'ya aktardı. Arda'nın vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

45'inci dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde savunmadan sekti. Seken topla buluşan Da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti. 
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49'uncu dakikada Boldrin kullandığı serbest vuruşta şutunu direkt kaleye gönderdi. Barajın engel olduğu  topla buluşan Boldrin'in vuruşunda topa savunma izin vermedi.

54'üncü dakikada Atila Turan'ın ortasında savunmadan seken topla buluşan buluşan Deniz Türüç'ün ortasında topa kafa vuruşu yapan Umut Bulut, meşin yuvarlağı ağlara görderdi: 1-1

61'inci dakikada Emre Belözoğlu, sol kanttan kullanılan serbet vuruştu topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda topa kaleci Lung müdahele etti.

66'ncı dakikada Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortayı Kana Biyik kafa ile uzaklaştırdı. Topu takip eden Arda'nun ceza sahası içinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, ağlarla gitti: 2-1

72'nci dakikada Visca'nın ceze sahası içine kullandığı serbest vuruşta topa kafa vuruşu yapan Adebayor'un vuruşunda top savunmadan geri döndü.

75'inci dakikada İrfan Can Kahveci'inn ceze sahası içine yaptığı ortasında topla buluşan Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarpıp dışarı çıktı.

90'ıncı dakikada Visca'nın ortasında arka direkte topla buluşan Adebayor, pasını Elia'ya aktardı. Elia'nın boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da costa, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Arda, Visca, Elia, Adebayor

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Boldrin, Badji, Kana Bıyık, Şamil, Atila Turan, Deniz Türüç, William Amorim, Umut Bulut

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cevdet Kömürcüoğlu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Epureanu, Alparslan Erdem (Dk. 79 Uğur Uçar), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan (Dk. 82 Mossoro), Elia, Adebayor 
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Boldrin (Dk. 67 Mendes), Badji (Dk. 87 Gyan), William (Dk. 80 Kravets), Deniz Türüç, Umut Bulut
SARI KARTLAR: İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir) - Badji (Kayserispor)
GOLLER: Dk. 28 Visca - Dk.66 Arda - Dk.90 Elia  (Medipol Başakşehir) - Dk.54 Umut Bulut (Kayserispor)

 


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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
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