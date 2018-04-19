Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında seri peşinde

FENERBAHÇE'NİN ZAYIF YÖNLERİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ





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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 30'uncu haftasında, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Kırmızı-Beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktöryönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Hamza Hamzaoğlu futbolcularına kuvvet ve dayanıklılık çalıştırdı. Kırmızı beyazlılar antrenmanın ikinci bölümünde çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Salih ile Zeki katılmadı.Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamzaoğlu,maçında galibiyeti istemelerine rağmen bunu başaramadıklarını ifade etti. Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, güzel ve keyifli maç oynanmasını diledi. Antalyaspor'un alt sıralardan tam anlamıyla kopmadığına değinen Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçı bizim için önemli. 4 haftadır yenilmiyoruz. 3'ünü kazandık birinde berabere kaldık.maçında bu seriyi bozmadan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Fenerbahçe son haftalardaki formunu sürdürüyor. Daha da toparlandı, iyi oynuyor. Etkili ayakları da var ama biz bunlara önlemlerimizi aldık. Fenerbahçe'nin zayıf yönlerini değerlendirmeye çalışacağız" diye konuştu.DHA