Altay kritik virajda

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Başkent ekibi önünde alınacak beraberlik bile siyah-beyazlı takımı direkt Spor Toto 1'inci Lig'e çıkma hedefinden saptıracak ve Play-Off hesapları yapmasına neden olacak.Kalesinde 27 gol görererek grupta en iyi savunma performansına sahip ikinci takım olan Hacettepespor deplasman karnesine göre zirvede yer alıyor. Altay ise Play-Off hedefleyen rakibi karşısında hücum performansına güveniyor. Siyah-beyazlılar, attığı 53 golle en skorer ekip konumunda. İzmir temsilcisinde cezası sona eren orta saha oyuncusu Ferdi ve iyileşen stoper İbrahim Öztürk forma giyebilecek. Cezalı forvet Muharrem Ozan ise kadroda yer almayacak.DHA